Baci e abbracci: il Posillipo chiude la stagione all'ottavo posto e va in vacanza

di Diego Scarpitti

Rompete le righe. Sono iniziate le vacanze per il Posillipo, che onora al meglio il campionato di A1 con l’ultima vittoria stagionale in Sicilia contro il Catania (7-9). Bilancio estremamente positivo: ottavo posto in classifica, salvezza guadagnata con un turno di anticipo sabato scorso nel derby alla Scandone, play out ampiamente scongiurati. Trascinatore dei rossoverdi nella trasferta in Trinacria il centroboa Luca Marziali, top scorer con un poker messo a segno. «Sono estremamente soddisfatto per quest’anno. Abbiamo lavorato tantissimo e siamo anche riusciti a raccogliere i frutti. Siamo migliorati come collettivo sotto ogni punto di vista» afferma ampiamente soddisfatto la calottina numero 10 (nelle foto di Manuel Schembri). Gli fa eco il suo compagno di squadra, il difensore Simone Rossi. «Con questa vittoria abbiamo chiuso la stagione. Un gruppo nato all’ultimo tra mille difficoltà e mille incertezze. Abbiamo lottato dall’inizio alla fine, abbiamo superato momenti difficili insieme e abbiamo centrato l’obiettivo prefissato, restando uniti! Tutti ci davano per spacciati, siamo andati oltre ogni pronostico senza mai mollare! Questo gruppo ha dato tanto e puó dare tanto! Più che un gruppo siamo una famiglia! Grazie a tutti. E’ stata dura ma è stato bello lottare con voi! Forza Posi» scrive sul suo profilo Instagram il classe 1992. I napoletani sopravanzano così gli etnei in griglia. «Abbiamo lavorato in settimana con intensità e serietà. Ci tenevamo a quest’obiettivo. Non abbiamo mollato nulla» dichiara convinto il tecnico Roberto Brancaccio, al primo anno sulla panchina di Mergellina. Si può già programmare il futuro: tempo prezioso alleato.

