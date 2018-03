di Diego Scarpitti

Il turno infrasettimanale della serie A1 di pallanuoto registra l’ampia vittoria del Savona sulla Carpisa Yamamay Acquachiara 21-4 alla piscina Zanelli. Impossibile sperare in un risultato diverso per i biancazzurri di Paolo Iacovelli. I liguri staccano in classifica la Canottieri Napoli e si portano al quarto posto a quota 31 punti. Infliggono parziali pesanti i padroni di casa alle giovani calottine partenopee: 6-1, 6-2, 3-0, 6-1. Sei marcatori diversi per la squadra di Angelini nei primi otto minuti di gioco: Damonte, in gol dopo appena 27", Ravina, Milakovic e Colombo, entrambi in superiorità numerica, Novara e Guimaraes su rigore. Nel secondo periodo l’attaccante canadese Sean Spooner firma una doppietta ma non basta a mitigare la potenza di fuoco dei biancorossi. Top scorer dell’incontro l’ex Davide Steardo, classe 1991, autore di quattro marcature. «Come dichiarato più volte dalla società, il risultato non conta. Eravamo con la testa già alla sfida di sabato prossimo contro il Torino. Si sono fatte sentire le assenze di Julien Lanfranco e Vincenzo Tozzi. Complimenti al Savona che ha meritato: è stato più bravo di noi. Troppo generosa la brutalità fischiata al nostro centroboa Jeremie Blanchard» precisa Giuseppe Barberisi (nella foto di Manuel Schembri) al termine della 16 ͣ giornata di campionato. Negli ultimi cinque minuti debutto nella massima serie per Andrea Roberti: il quindicenne rileva tra i pali il capitano Andrea Lamoglia. Si ritorna nuovamente in vasca il 10 marzo. A Santa Maria Capua Vetere ultima spiaggia contro il team di Simone Aversa.

