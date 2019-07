Benvenuti al Sud, Castellabate capitale del nuoto di fondo

di Diego Scarpitti

Benvenuti al Sud. Gran finale delle Universiadi 2019 alla Scandone con Setterosa e Settebello, epilogo acquatico a Castellabate con l’ultimo atto del campionato nazionale di nuoto in acque libere, organizzato dall’Unione italiana sport per tutti. Il rilancio turistico e paesaggistico transita, ancora una volta, dal binomio vincente sostenibilità ambientale e competizioni di fondo. Si gareggia di giorno e di notte, vera novità assoluta, con il miglio marino (ore 21) nello specchio di mare antistante la spiaggia della località Lago. E poi a deliziare il palato la classica frittura di paranza, che ha già reso celebre in tutta Italia l’associazione Punta Tresino, organizzatrice delle gare natatorie e della «Festa del pescato di paranza». Start mattutino (ore 10) con le prove aperte a tutti sulle distanze dei 200, 400 e 800 metri. Nel pomeriggio, invece, protagoniste le categorie ragazzi, junior, assoluti e master sulla distanza di 2 km. Domenica mattina prove finali sulle distanze di 1 e 3 km.



«Passione per il mare (e per il nuoto) coniugata con la voglia di promuovere una splendida terra. Castellabate capitale del fondo. Le gare di questo weekend chiuderanno un programma molto intenso e bello. Prevista la partecipazione di atleti del calibro di Ercoli, Ponselè, Scaldaferri. E poi tantissime persone, di ogni età e di ogni luogo, che hanno scelto l’impareggiabile bellezza di Castellabate», spiegano soddisfatti i promotori della manifestazione natatoria. L’evento si svolge sotto l’egida della Uisp, in collaborazione con Sintesi SSD e il supporto del Circolo Canottieri Agropoli, gemellato con Punta Tresino.



