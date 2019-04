Matteo Berrettini a Budapest conquista la seconda finale Atp della carriera battendo in 1h19' di gioco il serbo Lazlo Djere con il netto punteggio di 6-4, 6-2. Da lunedì, anche in caso di sconfitta in finale, sarà numero 40 al mondo, suo nuovo best ranking. Berrettini affronta in finale l'altro serbo Krajinovic che ha facilmente eliminato con un duplice 6-2 il francese Herbert. Per Berrettini si tratta della seconda finale Atp in carriera dopo quella nel 2018 di Gstaad dove battè in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennis italiano è in un momento d'oro dopo la vittoria di Fabio Fognini all'Atp di Montecarlo che gli ha consentito di tornare numero 1 italiano al posto di Cecchinato che nel 2018 vinse proprio a Budapest.



DIRETTA SEMIFINALE BERRETTINI-DJERE

Primo set a Berrettini, 6-4

Djere e Berrettini vincono ai vantaggi i primi due giochi nei quali erano al servizio. Break Berrettini al terzo game, conduce 2-1 e conferma il break al game successivo tenendo il servizio, 3-1; anche Djere tiene il servizio, 3-2 per il romano che chiede l'intervento medico per un piccolo problema al piede; Berrettini tiene il servizio a 15, 4-2; Djere tiene il servizio a zero, 4-3; Berrettini recupera da 0-15 e vince l'ottavo game, 5-3; Djere tiene il servizio al nono game, 5-4; Berrettini senza esitazioni vince a zero il decimo gioco e conquista il primo set, 6-4.



Secondo set, Berrettini 6-2

Djere al servizio subito sotto 0-40, salva un 15 ma poi subisce il break, 1-0 per il romano che tiene agevolmente il servizio al game successivo, 2-0. Djere tiene il primo servizio nel secondo set, 2-1; Berrettini, solidissimo al servizio, conquista un altro game a zero, 3-1; il serbo, visibilmente scoraggiato, perde ai vantaggi il quinto game e concede il secondo break a Berrettini avanti 4-1; Berrettini cede due punti ma chiude con un ace il sesto gioco, 5-1. Djere conquista a 30 il settimo gioco, 5-2; Berrettini tiene a 15 il game finale e vince 6-2 secondo set e partita.







