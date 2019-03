Biathlon, Vittozzi fa flop e la Wierer si avvicina alla Coppa

Dorothea Wierer approfitta della difficile giornata di Lisa Vittozzi al poligono e allunga a +30 sulla compagna di squadra in classifica generale di coppa del mondo di biathlon. Nell'ultimo appuntamento stagionale, da oggi a domenica a Oslo che assegnerà la coppa di cristallo, l'atleta di Anterselva chiude undicesima nella sprint con un errore e perde qualcosa rispetto alle rivali straniere, mentre la sappadina chiude con una prova opaca, fuori dalle prime sessanta, senza potersi qualificare per la gara a inseguimento (sabato) e quindi con una sola prova a disposizione, la mass start di domenica, per guadagnare punti. I giochi restano comunque aperti anche per Marte Olsbu Roeiseland, oggi sesta, e Anastasiya Kuzmina, che vincendo la sprint ha conquistato anche la coppa di specialità. Ora la classifica vede Wierer al comando con 882 punti contro gli 852 di Lisa Vittozzi, i 791 di Roeiseland e i 784 di Kuzmina. Considerando anche gli scarti, all'altoatesina basterà un settimo posto sabato per tenersi al riparo dalle atlete straniere prima dell'ultima gara, mentre la Coppa del mondo sarà aritmeticamente sua solo in caso di podio, perché in quel caso diventerebbe irraggiungibile anche per Vittozzi.

