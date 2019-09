di Diego Scarpitti

«Si è sempre meridionali di qualcuno». La quinta edizione del Big 4 Santa Lucia sarà dedicata a Luciano De Crescenzo, il noto e compianto ingegnere napoletano che ha legato il suo nome a «Così parlò Bellavista», scomparso all’età di 90 anni il 18 luglio 2019. Nato nel quartiere San Ferdinando, in via Generale Orsini al civico 40, nello stesso palazzo dove un anno dopo vide la luce Carlo Pedersoli, il cinematografico Bud Spencer, che fu nuotatore, pallanuotista, rugbista e pugile, la pallanuoto napoletana rende omaggio al poliedrico personaggio, che vanta anche un singolare record. Da cronometrista alle Olimpiadi di Roma, De Crescenzo misurò il primato mondiale con il quale Livio Berruti ottenne nel 1960 la medaglia d'oro nei 200 metri.



«E' tutto pronto per domani 8 settembre alle ore 17.30, vi aspettiamo per una grande festa con i campioni di Posillipo, Canottieri Napoli, Carpisa Yamamay Acquachiara e Studio Senese Cesport», dichiara soddisfatto l'avvocato Francesco Salerno, ideatore ed organizzatore dell'evento. «Il torneo, che si tiene di consueto a Santa Lucia, risulta un ottimo test settembrino per le compagini partenopee alla ripresa degli allenamenti, prima degli impegni ufficiali. Il quadrangolare costituisce un’occasione di confronto, che precede l’inizio del campionato, concedendo agli amanti di questo meraviglioso sport di avvicinarsi ai loro atleti di riferimento».



A precedere i primi derby stagionali al Molosiglio il match tra i master e le vecchie glorie della waterpolo, capitanati da Maurizio Marassi e Gianluca de Crescenzo, con la partecipazione di attori, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Prosegue una romantica tradizione in onore di Mario Vivace, indimenticato campione d’Italia, che vinse il tricolore nel 1963, all’epoca diciottenne, insieme al 17enne Gualtiero Parisio.



«Desidero rivolgere il mio ringraziamento particolare al presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura, al vicepresidente Marco Gallinoro, al consigliere Luca Piscopo. Ci rivolgiamo alle nuove generazioni, -conclude entusiasta Salerno-, affinché i giovani intendano la pallanuoto soprattutto come dura palestra di vita e metodo vincente, per raggiungere i traguardi prefissati con disciplina e costanza. Grazie allo storico Sodalizio giallorosso, per dar vita ad un efficace spot che questa splendida città merita».







