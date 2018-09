Big Four Santa Lucia dedicato a Mario Vivace

di Diego Scarpitti

Lampi d’estate con il Big Four Santa Lucia. Dedica speciale per la quarta edizione. «Vogliamo che sia una festa dello sport in memoria del compianto Mario Vivace, campione d’Italia nel 1963: credo sia un’idea largamente sentita e condivisa dall’intero mondo della pallanuoto», annuncia l’organizzatore della manifestazione Francesco Salerno. Nella prima uscita stagionale scenderanno in acqua la Canottieri Napoli, che ospiterà la kermesse al Molosiglio, il Posillipo, la Carpisa Yamamay Acquachiara e la Studio Senese Cesport. A precedere il fischio d’inizio del quadrangolare nello specchio d’acqua antistante via Nazario Sauro l’amichevole tra giornalisti e pallanuotisti master (ore 15). Sarà il direttore del Roma Antonio Sasso con il presidente dell’OdG Campania Ottavio Lucarelli a schierare la migliore formazione possibile con Giuseppe Papaccioli tra i pali, i quattro Gianluca, Iavarone, Leo, Letizia e Verna ad assicurare brio e fantasia, Antonio Corrado, Alberto Lucarelli, Michele Romano, Michele Trematerra, Andrea Peluso e Francesco Salerno, pronto ad indossare la calottina. Il dietologo e medico dello sport Maurizio Marassi imbastirà una compagine di assoluto livello con Elios Marsili, Carlo Cinque, Paolo Caccese, Claudio Guida, Renato Galassi, Sergio Marra, Francesco Leone e Paolo Trapanese, presidente Fin Campania, che impedirà assalti alla sua porta, bloccando le sortite avversarie. Subito dopo spazio alle semifinali: Canottieri vs Cesport e Posillipo vs Acquachiara. Dalle 17.30 alle 19 le due finali, al termine delle quali le premiazioni. Angolo musicale affidato alla giovane dj Annamaria Docimo. Appuntamento a domani sabato 8 settembre.



