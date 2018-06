Dramma per il campione americano olimpionico di sci Bode Miller: la figlia Emeline Gier, di appena 19 mesi, è morta annegata in piscina durante una festa nella villa dei vicini dei Miller a Los Angeles. Inutili i tentativi dei soccorritori.



Appena hanno trovato la bambina i Miller e i vicini hanno chiamato i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile secondo quanto ha raccontato il capitano dei vigili del fuoco Tony Bommarito. La bambina è morta 24 ore dopo all'ospedale di Orange County. «Siamo più che devastati - ha scritto Miller su Instagram - la nostra bimba Emmy è morta. Mai nella vita avrei potuto pensare di provare un dolore simile».



La polizia ha aperto un'inchiesta. La federazione statunitense di sci ha twittato un messaggio di condoglianze a Miller e alla sua famiglia. Bode Miller è stato lo sciatore più vincente nella storia degli Stati Uniti, con 33 vittorie in Coppa del Mondo, sei medaglie olimpiche e quattro ori mondiali. Si è ritirato ufficialmente qualche mese fa. Miller, sempre attraverso Instagram, ha chiesto il rispetto della privacy. Il campione e Morgan Back, sposata nel 2012 e attualmente in stato di gravidanza, hanno un altro figlio, Edward. Due i figli dell'asso americano frutto di un precedente matrimonio.

Secondo una prima ricostruzione la bimba è sfuggita solo per pochi istanti alla vista dei genitori Bode, 40 anni, e Morgan Back domenica durante una festa fra amici nella villa a sud di Los Angeles, a Cota de Caza, che appartiene ai loro vicini di casa.

