Il ritorno di Russo, missione Tokyo: «Cambio peso per sognare ancora»

Perdere peso non è più un'ossessione per lui. «Ho messo su sei chili. Massa magra, non ho esagerato a tavola», sorride Clemente Russo, il Tatanka di Marcianise, agente della Polizia penitenziaria, showman e attore, soprattutto due volte campione del mondo e due volte argento olimpico. È a Valladolid per partecipare ai campionati di boxe dell'Unione Europea nella nuova categoria: +91 kg. «Perché questa è la mia porta d'accesso in un sogno: voglio qualificarmi per la quinta Olimpiade».



Cominciò nel 2004 ad Atene, oltre dieci chili fa.

«Ne pesavo 81, la prima bellissima esperienza. Poi Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Tra la soddisfazione delle medaglie conquistate nel 2008 e nel 2012 e l'amarezza per l'eliminazione di due anni fa che non meritavo. Ma la mia forza non è solo combattere: è anche saper guardare avanti».



Perché la decisione di cambiare peso dopo quattro Olimpiadi, cinque Mondiali e tre Europei?

«Per regalarmi il record di cinque partecipazioni ai Giochi. L'ennesima sfida con me stesso. Ad Atene ero nella categoria dei mediomassimi, a Rio in quella dei massimi leggeri e ora faccio questo salto perché sul ring nessuno ha la mia esperienza ma ho perso millesimi in velocità e ne devo tenere conto, se voglio aspirare a un traguardo storico. Nelle qualificazioni che inizieranno tra due mesi troverò sul ring anche pugili più pesanti di 20 chili rispetto a me, però questo non mi preoccupa. Avevo cambiato categoria anche per partecipare ai Giochi di Londra ed era andata bene. Vediamo cosa accadrà».



Finalmente niente più restrizioni a tavola.

«Fino a un certo punto. C'è qualche privazione sotto l'aspetto nutrizionale, non delle quantità. Sarò un pugile atipico per la mia nuova categoria, che poi tanto nuova non è perché sette anni fa vinsi il Mondiale nei +91 kg. Lavorerò molto sulle gambe, è chiaro che non posso completamente modificare quella che è stata finora la mia indole».



