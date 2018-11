Dalla Campania al tetto d'Italia: Vitolo tricolore agli assoluti di Roma

di Giuliano Pisciotta

Un nuovo titolo per il giovane Giuseppe Vitolo, 15enne pugile di Sant'Egidio del Monte Albino. L'atleta dell'Agro ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Italiani Junior svoltisi al PalaSantoro di Roma. Vitolo ha battuto in semifinale il sardo Pillidu per 5-0 e in finale il siciliano Bilel Elgana, sempre con verdetto unanime.



Per il giovane boxeur di Sant'Egidio si tratta del secondo titolo tricolore giovanile. A novembre dello scorso anno, si era infatti aggiudicato il titolo ai Campionati Italiani di boxe Schoolboys disputatisi a Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo. A maggio scorso, invece, a due settimane dal suo quindicesimo compleanno, Giuseppe aveva vinto la medaglia d’oro al Torneo Internazionale giovanile Boxam disputato a Murcia in Spagna, convocato nella Nazionale guidata dai tecnici Francesco Rosi e Gianluca Filippi.



Ad assistere ai Campionati Italiani Junior di Roma c'era anche Giulio Coletta, tecnico responsabile dei Team Giovanili della Nazionale Italiana.



