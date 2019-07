di Francesco De Luca

Quella foto nell'album su Facebook è tenerissima. «Ho 4 anni e quelli sono i miei primi guantoni». Colore rosso, come quelli che indossava papà Patrizio. Martina, classe 1999, è la piccola di casa Oliva. Suo padre, sessant'anni ottimamente portati, è stato campione mondiale e olimpico di boxe. E poi tante altre cose in questo mondo, e non solo, perché recita in teatro e tiene conferenze motivazionali nelle aziende, l'ultimo impegno è stato come testimonial delle Universiadi. Martina, la piccola di casa, diplomata presso l'istituto alberghiero, ha un grande sogno. «Affrontare il primo match della mia vita: ho una grandissima passione per il pugilato».



Lei si allena ma non ha ancora combattuto.

«Proprio così. Mi alleno nella PalExtra, la struttura di Soccavo gestita da Milleculure, la società di mio padre e altri campioni dello sport napoletano. Siamo un bel gruppo, uomini e donne, non solo ragazze: c'è anche una bravissima cinquantenne».



