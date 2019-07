Boxe, sfuma il sogno di Cipolletta: il napoletano sconfitto da Grandelli

di Ferdinando Bocchetti

Il sogno di Nicola Cipolletta, il pugile di Mugnano, si è infranto ieri sera sul ring del palasport di Grugliasco, in provincia di Torino. Nicola, che combatteva per il titolo italiano dei super Piuma, è stato sconfitto ai punti (verdetto unanime) dal pugile di casa Francesco Grandelli. Cipolletta, 29 anni, si era già aggiudicato, qualche anno fa, il titolo nazionale e aveva combattuto di recente anche per il titolo europeo, perdendo ai punti contro l'ungherese Zoltan Kovacs. A Mugnano era grande l'attesa e molti erano partiti alla volta di Torino per sostenere il loro beniamino.

