Boxe, Tyson diventa produttore di cannabis in California

Mike Tyson diventa imprenditore e aprirà un ranch per la produzione di cannabis dopo che la droga è stata legalizzata per uso ricreativo in California. L'ex campione mondiale dei pesi massimi, insieme ai suoi due soci in affari, aprirà la proprietà su un terreno di 40 acri a 60 miglia a sud-ovest del Parco nazionale della Death Valley. Il Tyson Ranch permetterà ai coltivatori di coltivare il loro raccolto e ci sarà anche una scuola di coltivazione per aiutare i coltivatori ad ottenere il massimo dai loro ceppi. Il 51enne ex pugile è stato recentemente fotografato sul terreno. Tyson è un sostenitore di vecchia data della marijuana medica e il suo ranch effettuerà anche ricerche per sviluppare i suoi usi clinici. Il campione sostiene anche gli ex membri delle forze armate con la compagnia operativa, 'Tyson Holistic', che impiega principalmente veterani. La California si aspetta un boom di marijuana con la legalizzazione, e il sindaco ha descritto il ranch come una «rinascita» per la città che creerà tanti posti di lavoro.



