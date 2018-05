Boxe, oro europeo per Vitolo e dedica a Gaetano e Raffaele

di Giuliano Pisciotta

Un prestigioso successo internazionale, con una toccante dedica finale. Giuseppe Vitolo, pugile di Sant’Egidio del Monte Albino, ha vinto la medaglia d’oro al Torneo Internazionale giovanile Boxam disputato a Murcia in Spagna. Il giovanissimo boxeur dell’Agro, che compirà 15 anni il 31 maggio, è stato convocato nella Nazionale guidata dai tecnici Francesco Rosi e Gianluca Filippi e ha conquistato l’oro nella categoria 48 kg, battendo in finale il tedesco Bjorn Fischer.



Un grande successo per Giuseppe Vitolo, che nell’ottobre scorso aveva conquistato il titolo italiano ai Campionati Schoolboys disputati in Piemonte. Grande soddisfazione per il team Boxe San Valentino guidato da Gianluca Ceglia, campione internazionale Ibf pesi leggeri e allenatore del giovanissimo pugile. Commovente la dedica di Giuseppe Vitolo per il prestigioso successo. Il suo pensiero è andato a Gaetano Vitolo e Raffaele Rossi, i ragazzi tragicamente scomparsi per le conseguenze di un gravissimo incidente a Nocera Superiore.



«Ciao Gaetano e Raffaele - scrive Giuseppe sul suo profilo social -, purtroppo quel devastante incidente ha portato via le vostre giovani e stupende vite, che rimarranno per sempre impresse nelle mia mente. Spero di rincontrarvi al più presto e di condividere con voi ancora molte belle esperienze. Oggi sono in Spagna per un torneo internazionale in cui rappresento l’Italia e questa vittoria in finale l’ho dedicata, con tutto il mio cuore, a voi. Mentre combattevo ho sentito un forte supporto e una grande grinta da parte vostra, che mi ha fatto andare avanti in certi momenti difficili. Siete e sarete i miei angeli custodi che porterò con me sempre nel cuore fino alla fine. Mi raccomando ragazzi, divertitevi lassù e date tantissima forza ai vostri parenti e ai vostri cari, che in questi momenti difficili hanno molto bisogno di aiuto... Buon viaggio cugi’».

© RIPRODUZIONE RISERVATA