Braccio di Ferro sbarca in Cilento: sabato c'è il campionato nazionale

di Emanuela Sorrentino

Appassionati di braccio di ferro chiamati a raccolta in Cilento, assieme ai grandi campioni di questa disciplina sportiva. L'appuntamento da non perdere è per sabato 1 settembre a Omignano, in provincia di Salerno. Dalle ore 10 si svolgerà la tredicesima edizione del campionato sud Italia di braccio di ferro.



L'Armwrestling arriva infatti nel Palalento in via San Francesco d’Assisi per la competizione, organizzata dalla S.B.F.I. con il supporto del referente campano Luigi Paciello e Davide Gallo, che vedrà in gara - arbitrati Daniele Sircana - quasi 100 atleti professionisti, dalla categoria Juniores a Master provenienti dal sud Italia: «Siamo felici di presentare qui il campionato del sud Italia - afferma Claudio Rizza, Presidente della S.B.F.I. -, un evento che chiama tutti gli atleti del sud, alto il loro livello negli ultimi anni, a confrontarsi. Questo è, inoltre, l’ultimo appuntamento prima dei mondiali, quindi un importante test per tutti». Matteo Libonati, Emilio Tommaselli,Carmine Barbuscio, Antonello Lucarelli, Luca Basile, Angelo Varchetta, Antonio Grimaldi, Francesco Basile, Marco Gioco Placido, Antonio Perla, Luigi Paciello, Carmine Barbuscio, Silvio Tucci, Michele Tucci, Alfredo Romeo sono alcuni dei nomi dei campioni nazionali che parteciperanno alla sfida.



Patrocinato moralmente dal Comune e dalla Pro Loco di Omignano, l’evento prevede anche un spazio tavoli dedicato agli appassionati che vorranno gareggiare tra di loro durante le fase dei professionisti. A confermare la presenza all’evento, anche il movimento ecologista europeo di FareAmbiente del professor Vincenzo Pepe, con il delegato della provincia di Salerno Andrea Giuliano, il responsabile delle Guardie Ecozoofile Benedetto D’Angiolillo insieme al gruppo delle guardie in divisa. L’accesso al pubblico è libero.

