Brisbane International, Murray esordio con vittoria, bene anche Kyrgios

Andy Murray ricomincia bene. Lo scozzese, ex n.1 del mondo e sceso al n.240 dopo il lungo stop per l'infortunio all'anca, ha esordito positivamente nel «Brisbane International»i in cemento del Queensland Tennis Centre della città australiana, superando in due set 6-3 6-4 la wild card locale James Duckworth. Al secondo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, n.16 Atp. Debutto vincente anche per l'australiano Nick Kyrgios, n.35 del ranking e ottava testa di serie, nonchè campione in carica, che si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 7-6(5) sullo statunitense Ryan Harrison, n.62 Atp

