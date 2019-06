di Diego Scarpitti

Germania, Ungheria, Italia. Esserci, sempre e ovunque. A Dusseldorf vincono i padroni di casa ma gli azzurri strappano una preziosa medaglia di bronzo. La corsa olimpica verso Tokyo 2020 passa dagli Europei assoluti. «Si poteva fare meglio ma ci rifaremo in un appuntamento ancora più importante. Il Mondiale di Budapest? Magari anche un altro. Non diciamo nulla…». La scaramanzia regna sovrana e Luca Curatoli, da buon napoletano, lascia intendere e presagisce eventi futuri. Congetture, ipotesi, presentimenti? Forse, probabile, possibile. Nella gara a squadre di sciabola maschile il quartetto italico chiude la kermesse continentale sul terzo gradino del podio.



«Una bella prova. Diversamente dal solito, però, non siamo partiti benissimo. Forse un po’ la tensione per la qualificazione», ammette l’atleta delle Fiamme Oro, in pedana con Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano (nella foto di Augusto Bizzi). Quarti di finale sudati e sofferti. «Sul filo del rasoio e al cardiopalma. Ho chiuso l’ultima frazione, punto a punto fino alla fine», spiega Curatoli. Georgia superata d’un soffio (45-44). Bloccati, invece, dai teutonici in semifinale gli sciabolatori del ct Giovanni Sirovich (45-42). «Germania più motivata e sostenuta dal pubblico amico». Infine l’allievo del maestro Leonardo Caserta e compagni hanno ultimato in modo agevole con la Romania (45-35). «Ho riscattato la prova individuale. Soddisfatti sì ma potevamo fare molto meglio. Ci rifaremo presto». Ben altre ambizioni per l’Italsciabola, senza disdegnare il bronzo conquistato.



