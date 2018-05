L'Italia conquista la seconda medaglia agli Europei 2018 di taekwondo, in corso a Kazan (Russia). Daniela Rotolo sale sul terzo gradino del podio e vince la medaglia di bronzo nella categoria -67 kg. Daniela agli ottavi di finale ha sconfitto la svedese E. Johansson (6-5). Ai quarti di finale supera l'azera Farida Azizova per 3-2. In semifinale viene fermata sul 26-14 da Lauren Williams (GBR), campionessa in carica della categoria. Questa medaglia arriva dopo quella di bronzo conquistata nella prima giornata da Vito Dell'Aquila nella categoria -54 kg.

