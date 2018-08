Bronzo a Shanghai per Alfonso Scalzone nel singolo

di Diego Scarpitti

«Dritti alla meta e conquista la preda». Vale in amore come per il canottaggio. Fa sapere Alfonso Scalzone (RYCC Savoia) da Shanghai, dove ha riportato la medaglia di bronzo ai Mondiali Universitari nel singolo pesi leggeri maschile. Dopo l’argento iridato insieme a Gabriel Soares (Marina Militare) in Polonia, arriva un’altra soddisfazione per il canottiere napoletano. Gestione dell’armo e controllo degli avversari, fino a quando non si esaurisce il carburante. «Una bella esperienza. Ho cercato di non partire troppo forte per gestire meglio la gara, visto che venivo da un lungo viaggio».



Scalzone (nelle foto di M.Ustolin) sferra l’attacco ai 1200 metri. «Ho dosato bene le energie, poi non ne avevo più e mi sono dovuto accontentare del bronzo». Vano il tentativo di acciuffare in rimonta Nuova Zelanda e Germania. Alle sue spalle Scalzone si lascia Repubblica Slovacca, Australia e Olanda. Qualche giorno di riposo, inframmezzato da Ferragosto, e ripresa della preparazione fissata per il 17 agosto. Ad attenderlo il Mondiale Assoluto di Plovdiv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA