Buona la prima: manita del Lollo Caffè Napoli contro Arzignano

di Diego Scarpitti

Buona la prima. Inizia con una manita rifilata al Real Arzignano il campionato del Lollo Caffè Napoli Calcio a 5. Sorridono subito i ragazzi allenati da David Marìn, abili a ribaltare lo svantaggio in apertura con il rigore trasformato da Fabrizio Amoroso. Acciuffano il pareggio nel primo tempo con Paolo Cesaroni, in grado di correggere il tiro dalla distanza di Nicolò Baron. Nella ripresa il nazionale croato Luka Peric porta sul 2-1 gli ospiti, precedendo il gol del paraguaiano Cholo Salas (3-1). Non basta calare la carta del portiere in movimento per i padroni di casa, che incassano le marcature di Cesaroni e di Vinicius Duarte. «Siamo molto contenti per la vittoria. Partita insidiosa. La prima di campionato è sempre difficile. Abbiamo giocato contro una neopromossa in un palazzetto gremito. Non era affatto semplice», ha dichiarato il capitano Massimo De Luca. Gli azzurri fanno registrare segnali incoraggianti sul parquet. «Abbiamo portato a casa i primi tre punti stagionali. Diamo seguito al successo esterno della scorsa settimana contro la Came Dosson. Non potevamo iniziare nel modo migliore. Speriamo di continuare così». Protagonista di giornata il pescarese Paolo Cesaroni, autore di una decisiva doppietta. «Felicissimo per il risultato, anche per come è maturato. Vittoria di squadra voluta tutti insieme. Questo deve spingerci a migliorare ogni giorno». Il classe ’91, cresciuto con Marco Verratti, ha ben compreso il potenziale del suo team. «Era importante partire con il piede giusto, soprattutto in un campo che ha fatto la storia del futsal e che è tornato ad affacciarsi sul grande palcoscenico della serie A dopo tanti anni. Sono felice per i gol realizzati». Martedì 2 ottobre la Coppa della Divisione contro il Parete (ore 20). «Non ci dobbiamo fermare ma continuare su questa strada. Sabato 6 ottobre la prima in casa contro il Meta Catania, una neopromossa che ha dei giocatori interessanti e motivati, volenterosi di dimostrare di poter stare in questa categoria». PalaCercola pronto a sostenere la formazione che punta al tricolore. «Noi siamo il Napoli e non possiamo permetterci disattenzioni davanti al nostro pubblico. Dobbiamo continuare a crescere e lavorare, seguendo le indicazioni del nostro mister». Ambientazione immediata per Cesaroni, a suo agio con i compagni. «Possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. Sono felice di essere in questa bellissima città: quando ho tempo libero, vado in giro a conoscere e visitare. Il calore del Sud è unico. Spero si possa fare il meglio possibile quest’anno». Tra Napoli e Cesaroni è già scoppiato l’amore. Ringraziano i tifosi.



