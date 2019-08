Calcio a 5 femminile: tre salernitane pronte alla Coppa Divisione Serie A

di Giuliano Pisciotta

La Divisione Calcio a 5 della Lnd ha diramato ieri la composizione dei gironi e il calendario della Coppa di Divisione di calcio a 5 femminile. Alla kermesse, riservata a tutte le formazioni dei campionati di Serie A e Serie A2, parteciperà anche il Futsal Nuceria, reduce dalla sua prima stagione in A2 e pronta a una nuova annata sul secondo gradino del calcio a 5 femminile nazionale.



La Coppa della Divisione comprende 14 teste di serie e altri 48 club che formano un ranking secondo il punteggio e il piazzamento in classifica della scorsa annata sportiva. La Divisione Calcio a 5 ha dunque formato 8 gironi composti da 7 o 8 formazioni. Tre le squadre salernitane in campo, tutte ai nastri di partenza del campionato di Serie A2: Salernitana Femminile, Futsal Nuceria e il neopromosso Progetto Sarno.



Sono state tutte inserite nel gruppo G, insieme a Woman Napoli, Futsal Irpinia, Dona Five Fasano e alla testa di serie numero 1 della manifestazione, il Futsal Salinis, compagine pugliese Campione d’Italia. Primo turno in programma il 15 settembre: Futsal Nuceria-Woman Napoli, Futsal Irpinia-Salernitana Femminile e Progetto Sarno-Dona Five Fasano. Al secondo turno (29 settembre) si affronteranno la vincente del primo incontro col Futsal Salinis e le due vincenti degli altri due match del gruppo G.



Le altre date: 18 dicembre terzo turno (ottavi di finale), 22 gennaio quarto turno (quarti di finale), 22 e 23 febbraio Final Four, con sede da stabilire.

