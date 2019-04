Calcio e solidarietà, in campo 120 stranieri dei centri di accoglienza

di Valerio Esca

NAPOLI - Centoventi stranieri provenienti da nove centri di accoglienza di Campania, Calabria e Molise si sfidano in torneo per migranti. Quando il calcio fa rima con la solidarietà. Domani e lunedì 29 aprile via al torneo organizzato dalla Figc. A promuovere il torneo il settore giovanile e scolastico della Federazione. Si svolgerà a Casalnuovo, nel centro federale territoriale di via Plinio 1, la quarta fase interregionale del Progetto Rete!, un'iniziativa rivolta ai ragazzi stranieri accolti in 9 Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo) di Campania, Molise e Calabria. I circa 120 immigrati, provenienti da Nigeria, Costa D'Avorio, Gambia, divisi in squadre miste, composte anche da giovani italiani, si sfideranno per accedere alla fase nazionale prevista a Bologna (centro federale territoriale di Corticella) il 19 e 20 giugno.



In due giorni saranno disputati tre triangolari con gare da 30 minuti. La formazione prima classificata accederà alla fase nazionale dove incontrerà le altre cinque compagini vincitrici delle fase interregionali, più una sesta squadra a cui sarà data una “wild card” per il fair play. Il Progetto Rete!, giunto alla quinta edizione, mira a favorire l'interazione tra pari e i processi di inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio. All'edizione 2018-2019 hanno aderito 48 Sprar (9 in più dello scorso anno) e, complessivamente 451 ragazzi, di 12 differenti regioni italiane. Sotto la guida del settore giovanile e scolastico della Figc, sono stati avviati anche interventi di carattere formativo ed educativo negli Sprar coinvolti, con incontri per gli operatori dei singoli centri. La Figc, con il supporto dello sponsor Eni, ha consegnato ai progetti Sprar del materiale sportivo per svolgere al meglio le attività: magliette e palloni per le fasi di allenamento e un kit completo per disputare le gare.



Giuseppe Madonna, coordinatore Sgs Regione Campania, spiega: «Siamo felici e orgogliosi che la Federazione abbia programmato una tappa di questo progetto nella nostra Regione. Un'iniziativa di grande importanza per i destinatari e di notevole impatto anche per il territorio». Fabrizio Tanzilli, responsabile nazionale Progetto Rete!, dichiara: «Rete! è un'iniziativa molto importante per la Federazione. Un progetto diventato ormai un punto fermo nell'ambito delle attività di responsabilità sociale, che intende utilizzare il calcio quale strumento di inclusione e che pone al centro dei propri obiettivi il benessere dei ragazzi che vi partecipano. E riscontrare ogni anno un notevole incremento delle adesioni attesta innanzitutto la bontà di questa attività e conferma che la direzione è senz'altro quella corretta».

