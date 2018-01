di Gianluca Agata

Festa grande per gli sciatori campani a Castel di Sangro in occasione della cerimonia di premiazione annuale che ha inaugurato di fatto la stagione invernale. La più brava di tutte è stata l’abruzzese Chiara Carolli vincendo la Supercoppa assegnata dal presidente del comitato regionale Campano della Federazione Italiana Sport Invernali. La diciassettenne portacolori del SAI Napoli è risultata la migliore atleta del comitato per i risultati conseguiti nella scorsa stagione ed è stata premiata con altri 170 sciatori che si sono distinti nelle varie categorie e nelle varie specialità. La cerimonia, presentata da Adriana Petra, si è svolta per la prima volta in Abruzzo, da sempre montagna di riferimento degli sciatori campani. Alla serata hanno partecipato oltre 400 iscritti alla Fisi applaudendo gli atleti premiati, la cerimonia è stata aperta dalle suggestive note del Gospel Migthy Choir e si è conclusa con la musica del DJ set Andrew Ice.



Il presidente vicario del Comitato Campano, Antonio Barulli, ha consegnato un particolare riconoscimento al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, al presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna ed a Ciro Sertorelli e Daniele Giallonardi, dell’associazione Pro Wolf che si occupa dell’organizzazione delle gare. Riconoscimenti anche agli sci club - per il loro contribuito sostanziale all’organizzazione della gare della passata stagione – con un’opera divertente e spiritosa che rappresenta lo sci, la montagna e un pizzico di napoletanità, realizzata appositamente per l’occasione da Leti & Ludo.

Infine una targa ai tre sci club che hanno collezionato i migliori risultati dell’anno e il maggior numero di iscritti che sono stati, nell’ordine, SAI Napoli, Sci club Napoli e sci club Vesuvio.



Finiti gli allenamenti delle squadre agonistiche sulle nevi di Roccaraso e Rivisondoli, gli atleti si ritroveranno ai cancelletti di partenza della prima gara di stagione: il trofeo Callisto del Castello. La gara, in programma sulle piste dell’Aremogna, vedrà gli sciatori più giovani impegnati sulla pista di Valleverde, mentre tutti gli altri si sfideranno sulla più impegnativa discesa del Pallottieri. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio nella sala del Comune di Roccaraso alle 17 circa.

