di Gianluca Agata

Con la cerimonia dell'alzabandiera in programma alle 8.30 alla presenza dei vertici della Marina Militare inizia domani, giovedì 4 gennaio 2017, il Trofeo Marcello Campobasso, regata velica internazionale voluta dalla Federazione Italiana Vela che ne affida sin dalla prima edizione l’organizzazione al Circolo Savoia. E' l'edizione numero 25 della manifestazione le cui regate, in programma fino a sabato 6 gennaio, inizieranno alle ore 11.30.



Alla rassegna velica in programma nel porticciolo di Santa Lucia parteciperà quest’anno anche Marco Gradoni, campione del mondo 2017 nella classe Optimist. Gradoni guiderà una flotta di oltre 220 imbarcazioni, con giovani atleti dai 10 ai 14 anni provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo e da moltissime regioni italiane. “Mai come quest’anno il Trofeo Campobasso ha ricevuto tante iscrizioni sia dall’estero che dall’Italia”, afferma Carlo Campobasso, presidente del Circolo Savoia. “Un po’ perché si festeggia il 25 esimo anniversario, un po’ perché la Federazione Italiana Vela ha voluto far partecipare la squadra nazionale Optimist, di cui fa parte anche Gradoni”.



Nel Golfo di Napoli, dunque, una festa di colori ma anche una regata estremamente tecnica. Già iscritti 72 equipaggi provenienti da 15 differenti nazioni: Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Israele, Lettonia, Montecarlo, Olanda, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. “Abbiamo procurato le imbarcazioni agli atleti provenienti dall’estero, che sono nostri ospiti – evidenzia il presidente Campobasso – con uno sforzo organizzativo notevole da parte del Circolo, per celebrare nel migliore dei modi questo 25° anniversario”.



Oltre al Trofeo Campobasso assegnato al primo classificato degli Juniores, verranno messi in palio i seguenti trofei challenge perpetui: Il Trofeo Unicef, al primo classificato tra i Cadetti; il Trofeo Branko Stancic, all’equipaggio proveniente da più lontano; la targa Irene Campobasso, alla prima classificata juniores femminile; la targa Laura Rolandi, messa in palio dallo scorso anno dalla Famiglia Rolandi in memoria della signora Laura, moglie del Presidente onorario della Federazione Italiana Vela dott. Carlo Rolandi, da assegnare al circolo italiano che abbia conseguito il miglior piazzamento di squadra. Quest’anno, grazie al contributo del presidente del Coni regionale campano Sergio Roncelli, verranno distribuiti i premi di giornata messi a disposizione dal Comitato Olimpico.



La regata è organizzata con la collaborazione dell’ Associazione Italiana Classe Optimist e della V Zona FIV, e il supporto dello Sport Velico Marina Militare. La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio di: Comune di Napoli, Coni Campania e Amova. Anche quest’anno l’Università Parthenope, grazie ai buoni uffici del prof. Giorgio Boudillon, ha assicurato l’intervento dei propri meteorologi ai briefing meteo quotidiani. “Il Trofeo Campobasso, che apre la stagione sportiva internazionale in Italia, è davvero una grande manifestazione - conclude il presidente del Savoia -. Consultando l’Albo d’Oro, è infatti possibile constatare che questa regata riservata agli allievi della classe Optimist, forgia i campioni del domani, come dimostrano gli strepitosi successi conseguiti da Giulia Conti, vincitrice dell’edizione 1999 e titolare della squadra italiana alle Olimpiadi di Rio 2016”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA