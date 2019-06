di Diego Scarpitti

Doblete in spagnolo, doppietta in italiano. «Lo volevamo e ci siamo riusciti». Conferma e certezza. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno si ripete e fa suo, per il secondo anno consecutivo, lo scudetto under 20 B. Trascina i giallorossi sul gradino più alto del podio con la cinquina messa a segno in finale contro la Zero9 (14-9 il risultato definitivo con parziali di 2-1, 4-0, 4-6, 4-2) Andrea Fortunato, premiato come miglior marcatore da Carlo Silipo. «Sono contento per tutti i ragazzi, questi sono i premi ai sacrifici fatti durante l’anno, da loro, dai genitori e dalla società, che mette spazi acqua a nostra disposizione. Si chiude oggi un ciclo di lavoro triennale, che ha portato molte finali e molte soddisfazioni. Ora è il momento di alzare l’asticella, per compiere un salto di qualità», spiega il tecnico napoletano Andrea Scotti Galletta, impegnato anche nella lotta promozione.



«Con la prima squadra bisogna centrare l’ambito obiettivo della serie A1 e programmare il futuro della società e di questi ragazzi per il prossimo quadriennio. La prima squadra deve fungere da traino: portare in città squadre come Recco, Brescia e Posillipo sarebbe un risultato davvero eccezionale. La Rari deve essere il catalizzatore, per convertire Salerno in una vera eccellenza della pallanuoto italiana». Traccia, dunque, la rotta il figlio d’arte Scotti Galletta. «Fortunato ha vinto il titolo di capocannoniere e Aniello Milione quello di miglior portiere, ma i complimenti vanno a tutti i ragazzi, che hanno contribuito a questo ennesimo grande risultato. Una dedica particolare va al nostro centroboa, Piero Carrella, che sta vivendo un momento difficile e questa gioia é tutta per lui», conclude il difensore-allenatore classe’82, che non intende appendere la calottina al chiodo.Terzo posto per Brescia Waterpolo, che sconfigge lo Sporting Lodi 10-5. Campioni d’Italia under 20 B Taurisano, Malandrino , Polichetti, Orio, Longo, Telese, Fortunato, Ragosta, Carrella, Monetti, Russo, D'Aquino, Milione.

