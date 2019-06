Era diventata un simbolo per la forza di volontà e la grinta con cui ha affrontato il cancro. Gabe Grunewald, mezzafondista statunitense, si è spenta oggi dopo una lunga battaglia contro un carcinoma adenoideo-cistico che l'aveva colpita nel 2009. A dare notizia della scomparsa dell'atleta classe '86 il marito Justin con un commovente messaggio. «Se ne andata la mia migliore amica, ispirazione, eroina». Nei giorni scorsi era stato lo stesso Justin sui social a invitare fans e amici a inviare messaggi per salutarla.



Nel 2010, dopo essersi sottoposta alel cure e a un'operazione, arrivò seconda nei 1500 metri ai campionato universitari.Un nuovo tumore diagnosticato, questa volta alla tiroide, non le impedì di proseguire la sua carriera disputando i Trials olimpici 2012 nei 1500 metri. Nel 2014 vinse il titolo nazionale sui 3000 indoor. Gabe ha continuato a correre fino al 2016 quando le è stato asportato un tumore al fegato, l'anno successivo una recrudescenza del carcinoma tiroideo. Nel 2017 l'ultima apparizione in gara, ai campionati nazionali all'aperto di Sacramento nonostante fosse sotto cure chemioterapiche.



Thank you for teaching us to be brave and to always give it our all. #BraveLikeGabe pic.twitter.com/9vHW5cs2YM