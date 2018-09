Canoa, al salernitano Mariano Bifano l'oro nel campionato italiano di surfsky

di Antonietta Nicodemo

Nuovo successo per il plurimedagliato canoista di Policastro Bussentino, Mariano Bifano della Polisportiva Cilento.

sabato 15 settembre si è aggiudicato l’oro nel campionato di italiano di surfsky alla decima edizione della “Ohana Mana Cup” la classica di ocean racing tenutasi a Cagliari.Bifano che ha registrato già numerosi successi nella discesa e che è tecnico federale della squadra nazionale di surfski, è riuscito a chiudere la prova di 21 km in tempi più rapidi rispetto ai suoi avversari,nonostante le difficoltà derivanti da un forte maestrale, femrando il cronometro a 1h 24’ e 22” e salendo sul gradino più alto del podio.Con questa vittoria Bifano è entrato di diritto tra i canoisti che il prossimo 7 ottobre parteciperanno ai Campionati europei di Alicante in Spagna.L’atleta 39enne ha portato a casa anche il secondo posto nella gara internazionale di ocean racing, battuto per pochi millesimi di secondo solo dal 24enne francese Valentin Henot.“Si è trattato di una gara molto tecnica, viste le condizioni meteorologiche”, ha dichiarato Mariano Bifano. “La partenza non è stata molto entusiasmante e brillante, come spesso mi accade, ma a metà gara ho ritrovato il ritmo e la sintonia giusta con il mare e sono riuscito ad ottenere i risultati sperati.

