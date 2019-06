Circolo Savoia da record a Varese conquista ben sei titoli italiani

Sei titoli conquistati ai Campionati italiani 2019 che si sono svolti sul bacino remiero della Schiranna, a Varese. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia si conferma tra le società di riferimento del canottaggio tricolore al termine di una rassegna ricchissima di soddisfazioni e titoli in tutte le categorie (senior, pesi leggeri, pararowing e junior).



Nella principale kermesse italiana della stagione, alla quale hanno presenziato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e il presidente federale, Giuseppe Abbagnale, gli atleti del RYCC Savoia del presidente Fabrizio Cattaneo della Volta hanno conquistato quattro titoli nelle categorie senior e pesi leggeri (primi assoluti insieme alle Fiamme Oro), un titolo nel pararowing e uno junior. I successi ottenuti in tutte le specialità, compreso quelle olimpiche, oltre alla medaglia di bronzo nell’Otto, fanno del club bianco blu di Napoli il primo circolo “civile” in Italia nel canottaggio.



Nei senior, il successo porta la firma di Fabio Infimo che si reinventa singolista e centra il titolo italiano in una specialità olimpica, davanti a Mancini del Pontedera e Cangialosi del Padova. Un bel risultato per Fabio, che nel 2016 portò il RYCC Savoia alle Olimpiadi di Rio insieme all'altro Socio Benemerito del circolo Matteo Castaldo. A seguire, sempre nei senior, trionfo del “due con” formato da Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea, con Camilla Infante nel ruolo di timoniere. I napoletani hanno preceduto Monate e Firenze.



Non deludono mai i pesi leggeri, che riescono nell’impresa di vincere il titolo italiano per il terzo anno consecutivo in “due senza” e “quattro senza”. Il primo armo era composto da Raffaele Serio e Giuseppe Di Mare, il secondo da Serio, Di Mare, la recente medaglia d’oro europea Alfonso Scalzone e Luca Annibale: entrambi hanno vinto con quasi dieci secondi di vantaggio sui primi inseguitori.



Un titolo italiano arriva anche nel pararowing con Alessandro Brancato, che vince la medaglia d’oro in “due senza pr3” con Lorenzo Bernard e si ripete anche a bordo del “quattro con pr3” dell’Armida con equipaggi misti. Una grande gioia per Alessandro, che ha iniziato a remare con maggiore impegno lo scorso anno, a 23 anni, e sente profumo di convocazione olimpica per Tokyo 2020.



Infine, la medaglia d’oro nel “due con” junior maschile con Antonio Greco e Antonio Zaffiro (timoniere Umberto Zizolfi) che precede Stabia e Limite. Da evidenziare anche la medaglia di bronzo dell’otto maschile, una barca che è da sempre il “termometro” dell’intero settore. Scalzone, Di Colandrea, Monfrecola, Kuflyk, Sabbatino, Ciardi, Zenna, Sardella (tim. Infante) sono arrivati alle spalle di Fiamme Gialle e Aniene.



“Il nostro settore remiero continua a regalarci enormi soddisfazioni - evidenzia Lucio Stella, vicepresidente sportivo del RYCC Savoia -. I risultati arrivano grazie al gran cuore dei nostri atleti ed alla enorme professionalità dei nostri tecnici: Andrea Coppola, Mariano Esposito, Flaviano Ciriello e Antonio D’Agosta. E all’impegno dei consiglieri, Enzo Cenci per il passato e Giulio Palomba per il presente. Il Savoia è al vertice in ogni categoria, con i più giovani fino al “veterano” Infimo e al neo campione Brancato. E ulteriori speranze in questo senso arrivano dal risultato dell’Otto che rappresenta il massimo della difficoltà per la sincronizzazione”.



Giulio Palomba, direttore del Canottaggio del Circolo Savoia, afferma: “Un risultato eclatante che dà merito e riconoscimento a tutti i ragazzi della squadra e ai tecnici e ripaga dell'impegno e dei sacrifici fatti durante l'anno. Tutti i risultati, per un motivo o un altro, sono molto significativi e il concreto segnale del buon lavoro svolto”.

