Canottaggio, il Savoia primo nel medagliere e ora gli Europei

Dodici medaglie d’oro, cinque d’argento e cinque di bronzo. Si chiude con un bilancio lusinghiero il campionato regionale campano di canottaggio per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Nelle acque di Lago Patria, il Circolo presieduto da Carlo Campobasso ha chiuso al primo posto nel medagliere della competizione grazie al maggior numero di ori, conquistando complessivamente 22 medaglie.

Un risultato che testimonia l’ottimo stato di salute della sezione remiera del Circolo Savoia, che si appresta a vivere un altro week end da protagonista.



Sabato e domenica prossima, infatti, i tesserati bianco blu Volodymyr Kuflyk, Filippo Sardella, Andrea Alfano e Benedetta Lauro saranno impegnati agli Europei juniores in programma a Gravelines (Francia). I napoletani, agli ordini dei Capi Allenatore Junior Maschile e Femminile Valter Molea e Massimo Casula, saliranno a bordo rispettivamente dell’Otto maschile e femminile. Gli azzurrini sono partiti questa mattina dal Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco: la squadra azzurra junior è formata da 49 atleti (27 uomini, 22 donne). Sabato, con inizio alle 9.55, il via alle eliminatorie con le gare dei singoli femminili e maschili. Domenica dalle 12.20 al via le finalissime.

