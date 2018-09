Canottaggio, le sorelle Lo Bue medaglia d'oro ai Mondiali

di Redazione Sport

Medaglia d'oro per le sorelle Giorgia e Serena Lo Bue, che difendono i colori della Canottieri Palermo, che con la maglia della nazionale azzurra ai mondiali assoluti di Plovdiv, in Bulgaria, si sono lasciate alla spalle gli Stati Uniti, laureandosi campionesse del mondo. Giorgia e Serena Lo Bue sono partite forte, staccando sin dalle prime battute le avversarie americane, Jennifer Sager, Jilian Zieff. «Sapevamo di poter fare una buona gara, e avrebbe potuto starci anche il record del mondo vista la velocità del campo. Purtroppo il vento contro ci ha ostacolato ma va bene così, siamo molto felici di questo titolo e per noi è un punto di partenza nella categoria leggera assoluta», hanno commentato, Giorgia e Serena a fine gara. Soltanto il sesto posto per il quattro di coppia pesi leggeri femminile che ha schierato nell'equipaggio anche Giulia Mignami dell'Aetna Catania.

