di Diego Scarpitti

Campioni del mondo. Stratosferico Settebello, iridato a Gwangju con i due napoletani Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice e il salernitano Vincenzo Dolce, fantastica Italia nel canottaggio. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e soprattutto per le discipline acquatiche. Tanto in Corea del Sud quanto negli Stati Uniti. Festeggia la Nazionale di Sandro Campagna, esulta l’Italremo a Sarasota, in Florida, con il successo di Raffaele Serio (RYCC Savoia), in coppia con Riccardo Italiano (SC Esperia) nel due senza pesi leggeri maschile under 23. Domina l’equipaggio italico in 6’40”96 davanti a Germania (6’45”02) e Ungheria (6’45”11), incrementando in acqua il numero di colpi. L’allungo decisivo serve a distanziare tedeschi e magiari e acquartierarsi con pieno merito sul gradino più alto del podio e sul tetto del mondo. «Bellissima gara rispetto alla batteria, eravamo superiori agli altri e l’abbiamo dimostrato. Abbiamo imposto il ritmo e macinato metri. Temevo di non trovare il passo. Ringrazio il mio amico di barca, il torinese Riccardo. Dedico il trionfo alla mia amica Daiana Esposito, che vive in Inghilterra: oggi è il suo compleanno», dichiara soddisfatto il partenopeo Serio.



Grand’Italia anche nel quattro con maschile under 23. Soltanto in volata la Gran Bretagna soffia l’argento all’Italia, la quale si piazza terza a sei decimi dall’oro. Bronzo meritatissimo e «molto pesante» per l’ex posillipino Nunzio Di Colandrea (RYCC Savoia), con Mirko Cardella (CC Saturnia), Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Matteo Sandrelli (CC Aniene), e il timoniere Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia). Prima l’Australia (6’10”03), poi i sudditi di Sua Maestà (6’10”12). «Gara come da programma, abbiamo dato il massimo. Senza rimpianti. È il terzo anno consecutivo che arrivo sul terzo gradino e la mia corsa alla vetta non finisce qua. Sfida punta a punta fino alla fine. Complimenti ai nostri avversari», afferma il canottiere bacolese, studente in Scienze motorie alla Parthenope. «Match impegnativo e sapevamo che l’Australia avrebbe tentato di scappare sul passo e impostare una gara solitaria, noi abbiamo cercato di tenerla, stare nel gruppo con le altre nazioni e attaccare gli ultimi 500 metri».Firmati due record del mondo di categoria nel quattro con femminile under 23 (7’02”22, il precedente 7’02”60 era degli USA, datato 2018) e nel due senza under 23 pesi leggeri (7’30”98 , il precedente sempre statunitense del 2018 con 7’31”11). Oro, dunque, per il quartetto composto da Claudia Destefani, Giorgia Pelacchi, Benedetta Faravelli, Laura Meriano, timoniera Diletta Diverio, davanti a Francia e Australia; Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa si sono imposte davanti a USA e Germania.Altro oro per il quattro di coppia pesi leggeri femminile: sugli scudi Giulia Mignemi, Greta Martinelli, Silvia Crosio, Arianna Noseda. Gold medal anche per il quattro di coppia pesi leggeri maschile: protagonisti Giulio Acernese, Francesco Squadrone, Giacomo Costa, Alberto Zamariola. Infine bronze medal per l’ex rossoverde ora bianco blu Salvatore Monfrecola (nelle foto di Mimmo Perna) con Riccardo Jansen Gustavo Ferrio, Emanuele Giarri nel quattro di coppia under 23.

