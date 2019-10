Mondiali Inas, il napoletano Di Donato è medaglia d'oro

Dopo le sette medaglie vinte nelle gare in acqua continuano le positive performance della squadra azzurra agli Inas Global Games 2019 di Brisbane. Oggi hanno preso il via all'interno del Chandler Theatre (Sleeman Sports Complex) le competizioni di indoor rowing e l'Italia ha vinto una splendida medaglia d'oro nella prova maschile sui 2000 metri grazie all'atleta napoletano Francesco di Donato (Accademia del Remo) che, al termine di una gara strepitosa, si è aggiudicato la vittoria con grande margine su tutti gli avversari.



Medaglia di bronzo, invece, per Ahmed Hmoudi (Vigili del Fuoco Tomei) nella finale sui 500 metri, nella quale di Donato ha concluso in quarta posizione, mentre il terzo azzurro in gara, Giulio Guerra (SC Milano), ha chiuso al decimo posto.

