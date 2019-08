di Gianluca Agata

Campioni del mondo. Ed il circolo Savoia issa il gran pavese per il suo equipaggio societario che riconquista il titolo iridato a un anno di distanza. Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio sul tetto del mondo a Linz nel due senza pesi leggeri. L’Italia difendeva il titolo in questa specialità confermando Giuseppe Di Mare (RYC Savoia) che, reduce dall’argento iridato Under 23 nel doppio, torna alla punta e lo fa con Raffaele Serio (RYC Savoia), fresco del titolo mondiale nella specialità conquistato a Sarasota tra gli Under 23 e nuovo compagno di Di Mare al posto di Scalzone, migrato sul quadruplo leggero. Una gara molto veloce che vede l’Italia sempre in prima posizione anche al passaggio dei 1000 metri con le retrovie sempre con le stesse nazioni. Italia prima anche a 1500 metri con la Russia alle spalle dopo che aveva attaccato e superato la barca ceca che schianta e transita quarta dietro al Brasile, terzo. Finale tutto azzurro con l’Italia che vince il mondiale e si conferma campione del mondo per il secondo anno consecutivo.



Ma le soddisfazioni napoletane non finiscono qui con l'argento del quattro di coppia pesi leggeri maschile, di Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Catello Amarante e Gabriel Soares (Marina Militare) che, dopo un serrate al cardiopalmo ha superato in volata l’Olanda, fermandosi alle spalle della Cina. Una Italia partita alla grande:



Nella prima giornata di finali riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, del mondiale assoluto in svolgimento a Linz-Ottensheim (Austria), la nazionale italiana agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo vince 7 medaglie (3 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo) e si piazza al primo posto del medagliere provvisorio per nazione davanti agli Stati Uniti (2-0-1) e all’Australia (1-1-1). A queste medaglie vanno aggiunti, fino ad oggi e per quanto riguarda le qualificazioni a cinque cerchi, i 6 pass per Tokyo 2020: 5 olimpici (due senza con Vicino, quattro senza con Di Costanzo, Abagnale, Castaldo, quattro di coppia senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi leggeri maschile) e uno paralimpico (quattro con PR3Mix).



Domani secondo giorno di finali per l’Italia che avrà in gara cinque barche olimpiche (due senza maschile e femminile, quattro senza, quattro di coppia senior maschile, doppio pesi leggeri maschile) e una paralimpica (quattro con PR3Mix con Branacato).

