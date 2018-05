Canottaggio, Reggia Challenge 18 domani la conferenza a Roma

Continua il conto alla rovescia sull'evento che calamiterà l'interesse del canottaggio italiano, per gli amanti delle regate sprint, che si svolgerà nella straordinaria cornice della Reggia di Caserta. L'evento in questione sarà la Reggia Challenge Cup, giunta alla 4^ edizione, che si disputerà in una delle Vasche Vanvitelliane che abbelliscono il comprensorio monumentale dichiarato Patrimonio Mondiale dall'Unesco. Molti sono gli eventi collaterali che inizieranno da lunedì 4 giugno fino a culminare con la classicissima sfida tra gli equipaggi universitari di Oxford e Cambridge in programma perdomenica 10 giugno.



A presentare, nel dettaglio, la manifestazione, domani a Roma, alle ore 11.30, si terrà l'incontro con gli Organi di Informazione previsto nella sala conferenza del CC Aniene in Lungotevere dell'Acqua Acetosa 119. Saranno presenti i vertici della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, della Federazione Italiana Canottaggio e della Reali Canottieri Reggia di Caserta, società organizzatrice dell'evento.

