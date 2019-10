Canottaggio, Sibillo campionessa d’Italia: la prima donna del Savoia

Marialetizia Sibillo campionessa d’Italia 2019. L’atleta del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha conquistato il titolo nazionale nel Canoino senior femminile ai Campionati del mare, regalando al club napoletano il primo titolo assoluto femminile nel canottaggio. Nelle acque di Bardolino, la diciannovenne ha preceduto di un secondo Elisa Arcara del Lecco e di oltre otto secondi Cristina Annella del Circolo Posillipo.



«Congratulazioni a Marialetizia, ci regala un titolo importante in un settore, quello del canottaggio femminile, sul quale abbiamo deciso di puntare con molta forza”, spiega il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. “La scorsa settimana abbiamo vinto sul lungomare di Napoli la prima Coppa Sebetia con le nostre ragazze in Otto yole, adesso ci godiamo il trionfo di Sibillo che, sono certo, darà ulteriore slancio al team femminile del nostro Circolo».



Entusiasta la giovane vincitrice, tesserata per il Circolo Savoia dallo scorso gennaio, seguita in barca, oltre che dallo staff tecnico del Circolo Savoia, anche dal fratello Damiano: “Ho realizzato il sogno della mia vita, un titolo italiano in Singolo che rincorrevo da sempre. I cambiamenti quest’anno sono stati tanti e alcuni difficili da affrontare, devo dire grazie ai miei allenatori, in particolare Flaviano Ciriello, per avermi dato sempre il consiglio giusto. Tengo a dire anche che questo successo non è soltanto mio e degli allenatori, ma anche delle mie compagne di club. Tutte hanno contribuito alla conquista della coppa supportandomi giorno dopo giorno in allenamento. Stiamo viaggiando insieme verso un obiettivo comune che non voglio svelare e resta chiuso nel nostro spogliatoio: questa è una piccola conquista verso quell’obiettivo”.



“Per il settore femminile remiero del Circolo Savoia, al lavoro dal 2015, si tratta di un risultato che dà continuità a quelli degli anni scorsi (tre titoli Ragazzi, due titoli Junior, un titolo senior al remoergometro, partecipazione a mondiali ed europei), a conferma la bontà del lavoro svolto”, spiega il tecnico Flaviano Ciriello.



Nel corso dei Campionati, il Circolo Savoia ha inoltre conquistato il secondo posto nell’Otto yole master femminile, protagonista di una bellissima gara con a bordo Antonucci, Rinaldi, Faggiano, Cigala, De Gregorio, Rossi, Di Bonito e Grizzuti (tim. Del Gaudio). Argento anche nel Quattro yole senior e nell’Otto yole senior maschili.

