di Diego Scarpitti

Dopo cinque anni di ininterrotto dominio, la Canoa Club Napoli cede il titolo di campione d’Italia under 21 alla Canottieri Eur, allenata da Giacomo Maffia. A Bacoli, presso il lago Miseno, i capitolini trionfano 5 a 4 in finale contro i palermitani della Società Canottieri Trinacria, guidati da Marco Maglienti. Chiudono al terzo posto i padroni di casa, sostenuti dal tifo locale, superando 4 a 2 i catanesi della Polisportiva Nautica Katana. Si classifica quinto il Circolo Nautico Posillipo, sopravanzando l’Idroscalo Club Milano. Ben riuscita la manifestazione sotto la supervisione del direttore di gara Sergio Avallone, presidente del Comitato regionale FICK Campania. «Dietro questa vittoria c’è il grande lavoro da parte dei nostri allenatori e di noi ragazzi», ha commentato il capitano della Canottieri Eur Paolo Zifferero, consapevole del «risultato fantastico, un punto di partenza in vista del prossimo anno». Nominato miglior giocatore del torneo Matzeus Szcepanski, fratello d’arte della giocatrice della nazionale femminile Maria Anna Szcepanska. «Sono enormemente soddisfatto. Ringrazio i compagni e la mia famiglia: spero sia solo l’inizio per puntare sempre più in alto!». Nel 2020 a Roma il Mondiale di canoa polo, disciplina esclusa dalle Universiadi 2019.





