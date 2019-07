Festa al Molosiglio per i 105 anni della Canottieri Napoli

Sulle terrazze del Molosiglio festa per i 105 anni del Circolo Canottieri Napoli. Serata di gala curata dal presidente Achille Ventura, fresco di rielezione, dai vicepresidenti Marco Gallinoro e Ernesto Ardia e dalla consigliera agli eventi Claudia Ciardulli. Tra gli invitati all'evento visti l'ammiraglio Pietro Vella, comandante della Capitaneria di Porto di Napoli, il colonnello Ubaldo Del Monaco, comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano di fregata Bruno Viafora, capo ufficio coordinamento generale del Comando logistico della Marina Militare, Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo Remo e Vela Italia, Raffaele Pelella, presidente del Club nautico della vela, Alfredo Vaglieco, presidente della Lega navale italiana sezione di Napoli, Giorgio Improta, presidente della Rari Nantes Napoli, Paolo Trapanese, ex portiere del Settebello giallorosso e presidente del comitato regionale campano della Federnuoto, Antonio Schiano, delegato campano della Federazione motonautica, Agostino Felsani, delegato provinciale del Coni. Sono intervenuti anche il professore Giancarlo Bracale, past president della Canottieri, Guido Clemente, past commissario, e Rosario Cammarota, presidente del collegio dei revisori del club giallorosso. Premiato come socio cinquantennale Franco Albanese. Prima dell'inizio della serata, esibizione dei bambini e dei ragazzi della scuola nuoto sotto lo sguardo del responsabile tecnico Lello Avagnano e del consigliere Luca Piscopo. La serata è stata allietata dalla voce di Bettah Ferrari accompagnata dal suo gruppo Spritz&Funk.on, a mezzanotte i fuochi a mare per i 105 anni della prestigiosa polisportiva giallorossa che in questi giorni ha festeggiato la qualificazione di un suo atleta, il fondista Mario Sanzullo, alle Olimpiadi 2020 a Tokio.

