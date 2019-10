di Diego Scarpitti

Suona la campanella al Molosiglio. «Il primo giorno di scuola. Sono contento e veramente emozionato. Come se non aspettassi altro dopo 15 anni». Esterna la sua felicità il tecnico della Canottieri Napoli, Christian Andrè, desideroso di ritornare al suo club di appartenenza. «Ne sentivo la mancanza e avverto ora piena responsabilità», dichiara il «figliol prodigo» giallorosso, che punta dritto alla salvezza, senza nascondere l’obiettivo stagionale. «Squadra giovane: lotteremo per salvarci. In campionato diremo la nostra. E il sorriso dovrà accompagnarci sempre, anche nei momenti di difficoltà, che non mancheranno», osserva ottimista il successore di Paolo Zizza. «Inizia un nuovo percorso», scandisce fiducioso il vicepresidente sportivo Marco Gallinoro, che introduce la conferenza stampa di presentazione del team partenopeo.



«Christian lo conosco da ragazzino: di lui ho un ottimo ricordo. Eredita un lascito pesante e importante, affiancato dalla garanzia Enzo Massa (cinque scudetti in bacheca), avvalendosi dei giovani cresciuti al Circolo», sottolinea orgoglioso Luca Piscopo, consigliere al nuoto e alla pallanuoto nel glorioso Sodalizio fondato nel 1914. Indossano la maglia bianca con i colori rappresentativi della città i pallanuotisti che debutteranno sabato 5 ottobre (ore 13.30) a Casoria contro la Rari Nantes Savona. Ai nastri di partenza Francesco Altomare, Alessandro Zizza, Luigi Di Costanzo, Luca Baldi, Gianluca Confuorto, Francesco Cerchiara, Geremia Massa, i canadesi Gaelan Patterson e Matthew Halajian (indicati da Pino Porzio), Domenico Mutariello, Biagio Borrelli, Gabriele Vassallo, Francesco Travaglini. «Bisogna accantonare la bellissima esperienza delle Universiadi e il dovere di ogni atleta è guardare sempre avanti», traccia la rotta capitan Umberto Esposito, medaglia d’oro il 14 luglio alla Scandone.Ad incoraggiare la nuova avventura dei «terribili ragazzi» le istituzioni sportive e politiche. «A voi il compito di tenere alto il nome di Napoli», argomenta Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, che annuncia, alla presenza del figlio Marco, il «premio Pomicino», in onore del compianto giornalista de Il Mattino, Lucio Cirino, «cantore autorevole dello sport a Napoli». Approvano e condividono l’iniziativa Sergio Avallone e Agostino Felsani, rispettivamente vicepresidente regionale e delegato provinciale Coni Napoli, che incitano le calottine giallorosse a ben figurare in regular season.«Comincia un ciclo, che prosegue la storia e la tradizione della Canottieri. Chi conduce i ragazzi è un grande giocatore e allenatore. E’ importante che emergano i valori umani e i risultati certamente verranno», auspica convinto Paolo Trapanese, guida della Fin Campania. Assicura vicinanza e sostegno Chiara Marciani, assessore regionale alla formazione e alle pari opportunità. «Pallanuoto sport molto legato ai napoletani e caro ai campani. Come per le Universiadi servirà un tifo pazzesco per vincere». Promette di venire in piscina l’assessore comunale allo sport Ciro Borriello. «I circoli sono istituzioni a Napoli, luogo di cultura e welfare nel dna dei napoletani. Pallanuoto disciplina bella ed entusiasmante». E’ tempo di allacciare le calottine al Molosiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA