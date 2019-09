di Diego Scarpitti

«Forza Canottieri». Fragole, crema e panna. Colori rigorosamente giallorossi, con il simbolo del circolo nato nel 1914 orgogliosamente in bella mostra. Come di consueto spetta al capitano Umberto Esposito, medaglia d’oro alle Universiadi 2019, il taglio della torta. Tradizione rispettata e beneaugurante happening di inizio anno, per propiziare la stagione agonistica 2019/2020. Brindisi presso la Pasticceria Daniela, gestita da Carlo Cottone, nella centralissima piazza Sebastiano Poli a Portici. E così, in vista della presentazione ufficiale della squadra mercoledì 2 ottobre al Molosiglio (ore 12), Francesco Altomare, nel giorno del suo 19esimo compleanno, Alessandro Zizza, il centroboa Biagio Borrelli, l’attaccante Gianluca Confuorto, il portiere Gabriele Vassallo, i due canadesi Matthew Halajian e Gaelan Patterson, Daniele Cerchiara, Gabriele Andrè, Geremia Massa e Luca Baldi, con il preparatore atletico Ivan Milone, Nadia Balestrieri, il vicepresidente Ussi Campania, Rosario Mazzitelli, si sono ritrovati a tavola.



Prima di campionato in programma sabato 5 ottobre a Casoria contro il Savona dell’ex Eduardo Campopiano. «Emozionante davvero ritornare al Molosiglio dopo 15 anni. Sarà una regular season molto impegnativa, getteremo il cuore oltre l’ostacolo. Sono sicuro che i ragazzi metteranno in acqua il massimo dell’impegno», spiega il tecnico Andrè, ex giocatore e capitano della Canottieri, oro e argento alle Universiadi di Palermo (1997) e Palma de Maiorca (1999). Unica nota stonata della serata la sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari.

