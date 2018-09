Volano le barche della Canottieri al Gran Prix di Chioggia

Il giallorosso della Canottieri Napoli ha illuminato il weekend del Gran Prix motonautico di Chioggia (Venezia) dove si è tenuto un evento motonautico di rilevanza internazionale. Al via oltre 25 barche che si sono contese il campionato del mondo classe 5d, l’europeo Endurance gruppo B con annessa tappa del campionato italiano e il trofeo per monocarena V2. Il club del Molosiglio si è presentato con due imbarcazioni di tutto rispetto: il Rib di Manifattura Ellenica Topline 27 affidato al collaudatissimo duo Gianmaria Di Meglio-Cristiano Segnini (campioni in carica 2017 del campionato Italiano) e il Choudron 25s del pluricampione Diego Testa con l’esordiente figlio Massimiliano, già campione nelle categoria junior.



La barca di Di Meglio e Segnini ha chiuso la gara al primo posto. La coppia formata da Diego e Massimiliano Testa ha ottenuto il terzo posto. Soddisfatto per quesiti risultati il presidente del club, Achille Ventura, uno dei più importanti rappresentanti della motonautica napoletana.

