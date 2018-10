di Diego Scarpitti

Secondo stop per la Canottieri Napoli. Ad Albaro i giallorossi perdono di misura (8-7) contro la neopromossa Iren Sporting Club Quinto. Non basta la tripletta di Marek Tkac a rendere meno amara la terza giornata di campionato. I ragazzi del Molosiglio si portano sul 7-6 con le reti di Biagio Borrelli e del difensore slovacco classe ’95 sul finire della penultima frazione. Il pubblico genovese spinge i biancorossi alla vittoria finale. L’ex di turno Matteo Gitto sigla il 7-7 e il mancino Nikola Vavic regala i tre punti alla compagine di Gabriele Luccianti.



«Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare in Liguria. Abbiamo commesso molti errori in fase di finalizzazione e siamo stati penalizzati in difesa, prendendo 14 espulsioni a sfavore, a fronte delle 7 a nostro vantaggio. Il campionato è lungo e non dobbiamo perdere la testa, facendoci condizionare dalle decisioni arbitrali», osserva il capitano Umberto Esposit.



«Sarà una regular season dura, bella ed equilibrata. Ogni partita è per noi una battaglia. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Queste partite ci servono per crescere velocemente. L'obiettivo di lottare per la salvezza non può certo cambiare dopo una sconfitta», il commento del tecnico napoletano Paolo Zizza. Sabato 3 novembre al PalaCasoria il quarto turno di A1 contro il Bogliasco, reduce dal pareggio interno (8-8) con la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA