di Diego Scarpitti

Canottieri Napoli già in forma campionato. La serie A1 inizia per i giallorossi con la trasferta di Brescia sabato 13 ottobre, poi esordio casalingo al PalaCasoria il 20 ottobre contro l’Ortigia. Novità per la stagione agonistica 2018/2019 l’indisponibilità della piscina Scandone, interessata dai lavori per le Universiadi. La squadra al completo si è ritrovata nella tradizionale e beneaugurante serata a Portici presso ‘O rrau’ bistrot, per cementare l’intesa e consentire la rapida integrazione dei tre nuovi stranieri che indosseranno la calottina del Molosiglio, i due giocatori serbi, l’attaccante Djordje Tanaskovic (1994), il centroboa Milos Vukicevic (1998) e il difensore slovacco Marek Tkac (1995).



Dopo l’aperitivo nella pasticceria «Daniela», dove festeggiarono il derby vinto contro il Posillipo, i ragazzi allenati da Paolo Zizza sono stati accolti calorosamente da Marco Berardo e Ciro Noviello, per degustare i piatti della tradizione. Rito che si perpetua per propiziare il buon andamento della regular season. Gran cerimoniere dell’iniziativa Rosario Mazzitelli, capo ufficio stampa della CCN, che ha radunato a tavola il vicepresidente sportivo Marco Gallinoro, il consigliere al nuoto e alla pallanuoto Luca Piscopo, l’assistent coach Enzo Massa e il rinnovato roster.



«Siamo motivati a ben figurare in campionato: faremo la nostra parte», assicura il neocapitano Umberto Esposito, onorato di raccogliere la pesante eredità di Fabrizio Buonocore. Proverà a ripetersi e a conservare lo scettro di capocannoniere, nonostante l’agguerrita concorrenza, Eduardo Campopiano, autore di 61 reti nel precedente torneo. «Nutro fiducia nell’organico e confido nell’entusiasmo e nella professionalità dei ragazzi», ha dichiarato il tecnico Zizza.«È stata una serata di grande gioia per tutti noi. Siamo stati particolarmente contenti ed onorati di aver ospitato la Canottieri Napoli, che rappresenta uno dei club più prestigiosi nel panorama della pallanuoto nazionale e campana», ha concluso Marco Berardo prima del brindisi e del taglio della torta con il timone, i remi e la bandiera del Molosiglio. Martedì 9 ottobre la presentazione ufficiale del team al Circolo con il presidente Achille Ventura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA