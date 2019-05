di Diego Scarpitti

Salva matematicamente da una settimana con la regola del +10 e la larga vittoria sulla Rari Nantes Florentia (12-5) a Casoria, la Canottieri Napoli chiude la regular season a 29 punti, precedendo in classifica Pallanuoto Trieste (29), Bogliasco Bene e Nuoto Catania (entrambe a 16). Nella 26esima e ultima giornata di serie A1 il Savona batte i giallorossi 9-7 (4-2, 1-0, 1-3, 3-2) alla piscina Zanelli, confermando la categoria, senza passare dai playout. Traccia il bilancio stagionale il tecnico Paolo Zizza. «Sono molto contento, è stato davvero un campionato duro e faticoso. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi e allo staff, che hanno lavorato con serietà e perseveranza, per raggiungere l'obiettivo prefissato». Annata intensa, con un notevole dispendio di energie fisiche e mentali.



«Voglio ringraziare, a nome mio e della squadra, il presidente Achille Ventura e l’intero consiglio direttivo, per la vicinanza dimostrata ai giocatori in questo difficile torneo, facendoci lavorare serenamente», spiega il coach del Molosiglio. Esprime le sue considerazioni il capitano Umberto Esposito. «Sapevamo che non sarebbe stato affatto facile il campionato ma con caparbietà, lavorando giorno dopo giorno, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, siamo riusciti ad ottenere il giusto e meritato premio. Abbiamo sfiorato l’accesso alla Final Six».Doppietta alla Florentia, due gol ai liguri: non si smentisce mai il mancino Eduardo Campopiano (nelle foto di Manuel Schembri). «Abbiamo dato il 100%. Ora ci godiamo la salvezza, conquistata con grande sacrificio e forza di volontà». Poco importa se la conclusione dai 5 metri della calottina numero 8 si infrange sulla traversa. Per alcuni è già tempo di vacanza, per altri, invece, inizia la preparazione in vista delle Universiadi.

