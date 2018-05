Canottieri Napoli sesta in regular season: i giallorossi contro la Bpm in Final Six

di Diego Scarpitti

La Canottieri Napoli chiude la regular season al sesto posto a quota 44 punti. Nel confronto diretto con l’Ortigia, 26esima giornata di A1 e ultimo turno, la sconfitta con i siciliani (7-6) stabilisce l’accoppiamento nei quarti della Final Six. Avversario ostico per i ragazzi del Molosiglio, chiamati ad affrontare la Bpm Sport Management dell’ex Fabio Baraldi. Le calottine giallorosse incroceranno sul proprio cammino il portentoso mancino Valentino Gallo, ex capitano del Posillipo, e gli ex acquachiariani Stefano Luongo, Giuseppe Valentino e Antonio Petkovic, elementi di punta dei “mastini”. Match più abbordabile, invece, per i pallanuotisti di Piccardo, che sfideranno il Savona: biancoverdi contro biancorossi. «Abbiamo fatto una partita di grande sacrificio. Sapevamo alla vigilia, che sarebbe stata dura senza Federico Lapenna contro una squadra molto fisica» dichiara il tecnico Paolo Zizza (nelle foto di Manuel Schembri).



L’assenza del centroboa romano ha minato la capacità realizzativa dell’attacco napoletano, all’asciutto per 18 lunghi minuti. Doppietta dell’italo-ungherese Alex Giorgetti, autore del primo e ultimo gol dell’incontro. «Per la Final Six di sicuro abbiamo il quarto più impegnativo. Spero solo di essere al completo e poi ci proveremo a metterli in difficoltà» afferma l’allenatore canottierino. Capitan Fabrizio Buonocore e compagni ritorneranno nuovamente in Sicilia la prossima settimana. Palla al centro il 25 maggio a Siracusa.

