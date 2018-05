Canottieri Napoli, ecco il direttivo presieduto da Ventura

Dopo la rielezione del presidente Achille Ventura e l'elezione dei due vicepresidenti, quello amministrativo Ernesto Ardia e quello sportivo Marco Gallinoro, l’assemblea del soci fondatori della Canottieri Napoli ha eletto i nuovi consiglieri che faranno parte del direttivo per il prossimo biennio 2018-2020. Per le sezioni sportive sono stati eletti: canottaggio Deosdedio Litterio, nuoto e pallanuoto Luca Piscopo, motonautica Gennaro Russo, vela Gianmaria Di Meglio, tennis Raffaello Lerro, triathlon Umberto Casillo e bridge Raffaele Ricciardi. I consiglieri non sportivi eletti sono Claudia Ciardulli, Patrizio Gagliotti, Antonio Giuffrè, Francesco Grillo, Marco Nicotra, Riccardo Satta Flores, Daniele Veneruso e Francesco Vitobello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA