Crisi alla Canottieri Napoli. Il presidente Achille Ventura, in carica da quattro anni, ha rassegnato le dimissioni al termine dell'assemblea in cui i soci hanno respinto la richiesta di un contributo straordinario di 1200 euro da spalmare in tre anni. Ventura, che aveva visto approvato il bilancio consuntivo 2018, ha rassegnato le «dimissioni irrevocabili».

