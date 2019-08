di Diego Scarpitti

Sfida ai confini del mare. In palio la conquista del titolo iridato. Molti i big del nuoto pronti a battagliare nelle acque libere del Golfo più suggestivo, in quella che si preannuncia la gara più affascinante e prestigiosa del panorama natatorio mondiale. Ritorna la tanto attesa Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, giunta alla 54esima edizione. Martedì 3 settembre (ore 11.30) la conferenza stampa di presentazione della «regina delle traversate» nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Sarà illustrato il programma della competizione che vide trionfare il bacolese Giulio Travaglio ben cinque volte. Partenza sabato 7 settembre dall’Ondine Beach Club di Marina Grande e arrivo al Circolo Canottieri Napoli.



Interverranno l’assessore allo sport Ciro Borriello, Luciano Cotena, presidente del comitato organizzatore e membro dell’International Marathon Swimming Hall of Fame, Fabio De Concilio, ceo di Farmacosmo, main sponsor della gara, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Paolo Trapanese, presidente del comitato regionale Fin, Luca Piscopo, direttore tecnico delle Fiamme Oro. Ha annunciato la sua presenza, inoltre, il posillipino Marco Magliocca (nella foto di Nunzio Russo), promettente atleta napoletano che si cimenterà per la seconda volta nella Capri-Napoli, con la dichiarata ambizione di migliorare il settimo posto dello scorso anno. La competizione del 7 settembre concluderà, altresì, le World Ultramarathon Swim Series, circuito di Coppa del Mondo Fina, che comprende le prove sulle distanze superiori ai 15 km.



