Capri-Napoli, brindisi al Gambrinus con gli atleti prima della gara

di Emanuela Sorrentino

Welcome to Naples! Brindisi al Gambrinus per le delegazioni e i nuotatori che domani parteciperanno alla 53ma gara di gran fondo Capri-Napoli trofeo Farmacosmo organizzata da Luciano Cotena di Eventualmente eventi e comunicazione. Accolti dai fratelli Antonio e Arturo Sergio e Massimiliano Rosati gli atleti hanno ammirato la sala affrescata del locale storico e il bellissimo scorcio di piazza del Plebiscito. «Un onore per noi essere il biglietto da visita per gli atleti che sono arrivati in città - spiega Antonio Sergio - molti dei quali per la prima volta a Napoli».



Ai nuotatori immancabile l'omaggio tutto partenopeo: una scatola con la storica tazzina di caffè decorata del Gambrinus, una confezione di caffè Moreno e i cioccolatini Salca. All'arrivo domani al Circolo Canottieri, invece, saranno stappate magnum di prosecco Gambrinus di Valdobbiadene. Presenti al brindisi tra gli altri Luca Piscopo e Paolo Zizza con i pallanuotisti della Canottieri Marek Tkàc, Djordje Tanaskovic e Milos Vukicevic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA