Capri-Napoli femminile, vince l'italiana Pozzobon

di Emanuela Sorrentino

È Barbara Pozzobon di Maserada sul Piave, nel trevigiano, la prima donna ad aver tagliato in traguardo della 53ma edizione della gara di nuoto Capri-Napoli trofeo Farmacosmo organizzato da Luciano Cotena. Il suo tempo è stato 7 ore e 19 minuti.

Secondo piazzamento per Alice Franco di Asti e terzo per l'argentina Pilar Geijo. Presenti all'arrivo al Circolo Canottieri Napoli il presidente Coni Campania Sergio Roncelli, il presidente Fin Campania Paolo Trapanese, i vicepresidenti del Circolo Marco Gallinoro e Ernesto Ardia, l'ufficio stampa del Circolo Rosario Mazzitelli.

