Capri-Napoli, la carica di Rosolino ai nuotatori della maratona del Golfo

di Emanuela Sorrentino

Il campione olimpico Massimiliano Rosolino dà la carica ai nuotatori della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo. La competizione di nuoto è in programma domani sabato 7 settembre (partenza Lido Le Ondine Capri ore 10.15 - Arrivo Circolo Canottieri Napoli nel pomeriggio). Come da tradizione al Gran Caffè Gambrinus si sono dati appuntamento i nuotatori per la presentazione ufficiale e il brindisi (rigorosamente analcolico) accolti da Antonio, Arturo e Michele Sergio e Massimiliano Rosati, titolari del locale storico e da Luciano Cotena organizzatore della manifestazione (Eventualmente eventi & comunicazione).



La maratona del Golfo quest'anno chiuderà il World Ultramarathon Swin Series, la Coppa del Mondo riservata alle gare che si svolgono su distanze superiori ai 15 km.Presenti tra gli altri il nuotatore macedone Aleksander Ilieviscki, che di ritorno dalla presentazione a Capri ieri ha chiesto alla sua fidanzata Slavika Popovska di sposarlo proprio mentre erano in barca accanto ai faraglioni. E per loro la sorpresa dei titolari del Gambrinus con il direttore Gennaro Ponziani che hanno preparato una torta "made in Naples" con su scritti i loro nomi e spumante. Per tutti gli altri omaggio a base di caffè per portare a casa un tocco di napoletanità. A salutare la delegazione di atleti la nuotatrice Martina Grimaldi, vincitrice della Capri Napoli nel 2013 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e il presidente Fin Campania Paolo Trapanese.Durante l'incontro al Gambrinus si è svolta la presentazione del romanzo scritto da Maurizio Castagna, “La grande Maratona Capri-Napoli” (storia di atleti, mare e delitti edito da Magenes).

